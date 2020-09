Hauge è del Milan: l’esterno norvegese si trasferisce in rossonero per 5 milioni di euro. In settimana le visite mediche a Milano

Hauge è un nuovo giocatore del Milan: l’esterno offensivo norvegese si trasferisce in rossonero dal Bodo/Glimt per 5 milioni di euro, accordo verbale raggiunto tra i due club questa sera. Visite mediche programmate a La Madonnina per questa settimana. Battuta la concorrenza “tardiva” di Lipsia e Manchester United.

Per Hauge contratto quinquennale (scadenza 2025) da un milione di euro a stagione. Possibile il suo inserimento nella lista dei convocati già per la sfida di domenica 4 ottobre contro lo Spezia. Ad accelerare i tempi per l’arrivo dell’ex Bodo/Glimt in rossonero sarebbe stato l’infortunio di Ante Rebic che potrebbe tornare dopo la sosta.