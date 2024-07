Gyokeres Milan: INTRECCIO con i rossoneri e Morata per il futuro, cosa può succedere

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gyokeres. In tal senso intreccio con Morata per il futuro

Uno parte l’altro arriva. Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Gyokeres. In tal senso intreccio con Morata per il futuro:

come riportato da Atletico Universe sui social l’attaccante svedese accostato ai rossoneri e non solo potrebbe essere il sostituto dell’Atletico Madrid dello spagnolo, qualora, come sembra, il fresco campione d’Europa dovesse lasciare il club proprio in direzione Milano