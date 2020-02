Gullit: «I tifosi hanno perso la pazienza, può essere una spinta per la dirigenza»

L’ex gloria rossonera Ruud Gullit ha commentato la situazione attuale del Milan, analizzando lo stato d’animo dei tifosi

Ruud Gullit, ex gloria rossonera, ha commentato la situazione del Milan ai microfoni di Sky Sport. Il fatto che il club di via Aldo Rossi non competa più da ormai tanto tempo per nobili obiettivi è sicuramente un fattore destabilizzante per la psicologia dei tifosi. Tuttavia questi ultimi hanno il dovere di far sentire la propria voce. Queste le sue parole a riguardo:

«I tifosi giustamente hanno perso la pazienza ma credo sia normale. La loro richiesta può dare una spinta alla dirigenza per cercare di rimediare la situazione».