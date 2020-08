Gullit elogia Gnabry in maniera divertente, ecco il post – FOTO

Ruud Gullit ha elogiato Serge Gnabry in maniera divertente. Il motivo? I baffetti del talento del Bayer Monaco

Ruud Gullit ha elogiato Serge Gnabry in maniera divertente. Il motivo? I baffetti del talento del Bayer Monaco fresco campione d’Europa che ricordano proprio quelli dell’asso olandese. Ecco il post sul proprio profilo Instagram ufficiale da parte dell’ex pallone d’oro rossonero:

“the power of the moustache 💪👨🏾‍🦱🏆Congratulations to serge gnabry and fc bayern”