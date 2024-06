Guirassy Milan, il Diavolo spera ancora! Si fa largo questa IPOTESI per l’attacco: gli aggiornamenti

Guirassy Milan, il Diavolo spera ancora! Si fa largo questa IPOTESI per l’attacco dei rossoneri: gli aggiornamenti

Il Corriere dello Sport oggi in edicola non ha alcun dubbio a riguardo: il Milan è tornato con decisione su Serhou Guirassy e in queste ore sta cercando di aprirsi una corsia preferenziale per l’attaccante dello Stoccarda.

Il guineano ha una clausola da 17,5 milioni di euro che non spaventa ma a cui dovranno essere aggiunte anche cifre anche elevate riguardanti le commissioni. I rossoneri però, che stanno avendo difficoltà per le altre piste, sono determinati a provarci ancora: c’è da battere la fortissima concorrenza del Borussia Dortmund.