Guirassy Milan, non tramonta l’idea per l’attacco: si può chiudere a queste condizioni. Le ultimissime sul mercato

Non tramonta l’idea Guirassy per il calciomercato Milan. L’attaccante dello Stoccarda era stato un’idea del Diavolo lo scorso inverno, poi l’operazione venne via via accantonata per far conto ad altre priorità.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport l’idea potrebbe tornare d’attualità la prossima estate: per strapparlo al club tedesco sarà sufficiente pagare la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro.