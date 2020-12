Guidolin: «Senza Ibrahimovic il Milan non può lottare per lo scudetto»

Guidolin analizza il momento del Milan e dice chiaramente che i rossoneri, senza Ibrahimovic, non potranno lottare lo scudetto

Francesco Guidolin, ex allenatore fra le altre di Udinese e Palermo, è intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione “Tutti convocati”, per commentare il momento del Milan, dopo i due pareggi di fila contro Parma e Genoa.

Guidolin ha detto: «Non sono sorpreso dalla frenata del Milan perché non ha Ibrahimovic, se starà bene il Milan può puntare ad altissime posizioni, se non sarà così non lo vedo tra le favorite a vincere lo scudetto».