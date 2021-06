Guidolin: «Innamorato di Raspadori, sembra un mix di tre campioni passati»

Francesco Guidolin ha parlato a La Gazzetta dello Sport nel giorno di Italia-Galles. Queste le parole dell’ex tecnico di Udinese e Swansea.

IMPRESSIONATO DI PIÙ – «Per crescita Locatelli, sta giocando in modo incredibile. Barella mi ha entusiasmato in campionato e in Nazionale si sta confermando. Spinazzola ha un’intraprendenza e un’efficacia sorprendenti. E poi, mi lasci dire che durante i miei commenti a Dazn in campionato mi sono innamorato di Raspadori: mi sembra un mix tra Butragueno, Anastasi e Gerd Muller: fantastico, con due piedi delicatissimi. Mi piacerebbe vederlo all’opera».