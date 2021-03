Guerini, la società Lazio si unisce al cordoglio: «Increduli e sconvolti»

La notizia della scomparsa di Daniel Guerini ha sconvolto il mondo Lazio. La società – attraverso una nota ufficiale – si è stretta attorno al dolore del giovane giocatore:

LA NOTA DEL CLUB- «Ancora increduli e sconvolti dal dolore il Presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini».

I FATTI- Secondo quanto riportato da Sportmediaset, Daniel Guerini, 19enne della Primavera biancoceleste sarebbe rimasto coinvolto in un incidente automobilistico a Roma in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti. Il giovane giocatore, classe 2002 era a bordo, assieme ad altri due amici, di una Smart For Four. Verso le 20 lo scontro con una Mercedes Classe A. Sulla vicenda indagano Polizia municipale e carabinieri.

ANTONINI PROCURATORE- Il ragazzo, professionalmente era assistito dal procuratore Luca Antonini. Era tornato alla Lazio a gennaio dal Torino, che lo aveva acquistato nel 2016/17 proprio dai biancocelesti.