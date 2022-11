Guardiola risponde a Ibrahimovic: «Ha ragione, mi conosce perfettamente: può scrivere un altro libro». Le parole del tecnico del Manchester City

Pep Guardiola ha risposto alle dichiarazioni che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato a Canal + in cui affermava che Haaland sarebbe potuto diventare grande solamente se Guardiola gli avesse permesso di diventare più grande del suo ego. Ecco le parole del tecnico del City sull’attaccante del Milan:

«Ha completamente ragione. In questo club (Manchester City, ndr), in questa squadra, il mio ego è al di là delle prestazioni dei giocatori. Anche a me non piace quando Haaland segna tre gol e i riflettori sono per lui. Sono così geloso, sono davvero molto geloso. Infatti gli ho detto, per favore Erling non segnare più gol, voglio che il The Sun e il Daily Mail parlino solo di me. Ha ragione Ibra, mi conosce perfettamente: può scrivere un altro libro».