Grimshaw entusiasta: «È stata una giornata speciale per me»

Grimshaw ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la netta vittoria del Milan Femminile contro il Verona agli ottavi di Coppa Italia

«Sono molto contenta per la vittoria che è la cosa più importante dopo un inizio di stagione difficile e oggi era importante giocare bene per pensare positivamente alla gara di sabato contro il Como. Stiamo lavorando sodo e da capitano è una giornata speciale per me: una tripletta, spero non siano gli ultimi gol della mia carriera ma sono contenta della vittoria della squadra e certo della mia tripletta»