A spasso con Grimshaw: un giorno di ritiro con le rossonere – VIDEO

Una giornata insieme alle rossonere. Anche se virtualmente. Christy Grimshaw si riprende durante il ritiro di Tarvisio mostrando la quotidianità di una, sua e delle sue compagne, giornate di allenamento con il Milan Femminile: dall’alloggio, all’ironia sul meteo non proprio favorevole, i controlli medici di rito, passando dalle sessioni tattiche sul campo da giorno, fino a il relax a fine seduta.

We follow @christygrimshaw as she takes us through a typical day at the training camp in Tarvisio 💪

Durante il ritiro di Tarvisio, Christy ci ha mostrato com’è una giornata di allenamento delle rossonere ❤️🖤 #FollowTheRossonere #SempreMilan pic.twitter.com/W29fTQ7grU

— AC Milan (@acmilan) August 11, 2021