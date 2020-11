Graziati: «Al VAR devono smetterla di giocare a carte durante le partite»

Graziani si dice disgustato dal modo in cui la classe arbitrale stra utilizzando il VAR in questo inizio di stagione

Francesco ‘Ciccio’ Graziani, intervenuto a Sportmediaset, non le ha mandate a dire sull’utilizzo del VAR che in questa stagione, come anche nella passata, sta lasciando molto a desiderare.

Graziani ha detto: «A quelli del VAR dico di smettere di giocare a carte quando c’è la partita e guardate il campo, non è possibile vedere errori così grossolani. Ha ragione l’Inter, se mandano l’arbitro al monitor e lui lo va a rivedere, è rigore netto. L’abbiamo messo apposta il VAR per recuperare l’eventuale errore dell’arbitro: lui dice di averlo visto? Gli si dice no, di andare a rivederlo. Ha poca credibilità il VAR così».