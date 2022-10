Gravina soddisfatto: «Sorteggio Euro 2024 positivo, ecco perchè»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato del sorteggio per la qualificazione ad Euro 2024: trapela grande soddisfazione

Dalla sala d’onore del CONI, Gabriele Gravina ha così commentato il sorteggio dei gironi di qualificazione di Euro 2024. Il presidente ha mostrato soddisfazione per il girone capitato all’Italia di Mancini:

LE PAROLE – «Il sorteggio di Euro 2024 poteva andare meglio o anche peggio. Le squadre della terza, quarta e quinta fascia sono in crescita e noi abbiamo ancora una ferita aperta. Parlo della sconfitta contro la Macedonia del Nord, ma secondo la mia visione questo è un sorteggio positivo. Avere una squadra molto forte come l’Inghilterra aiuta a mettere in sicurezza il primo e il secondo posto, si delinea un netto confine con le altre. Loro hanno un conto in sospeso con noi, noi con la Macedonia del Nord».