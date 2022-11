Gravina risponde a Taebas: «Attacchi gratuiti da parte di dovrebbe guardare in casa sua». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina ha risposto agli attacchi di Javier Tebas, presidente della Liga, sulla questione Juventus. Ecco le parole del presidente della FIGC:

«Su questo caso siamo in stretto contatto con l’Uefa, ma anche qui vediamo alcune riflessioni e attacchi gratuiti da parte di chi dovrebbe guardare in casa sua. Credo siano piuttosto fuori luogo. L’Uefa è un organo internazionale in contatto con noi, quindi aspettiamo il processo e poi traiamo le conclusioni»