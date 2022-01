Gravina: «Il Var esiste per un preciso motivo, vi dico»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il presidente della FIGC Gravina ha parlato dell’uscita dalla pandemia del calcio italiano e della Nazionale di Mancini

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha parlato di vari argomenti: dall’uscita dalla pandemia del calcio italiano, alle plusvalenze, fino al rischio di non andare al Mondiale della Nazionale.

«Ribadisco l’invito, il Var c’è per essere usato tutte le volte in cui può aiutare. Poi occorre separare le carriere e la formazione professionale in maniera netta: l’arbitro in campo è un profilo diverso dal collega davanti all’occhio elettronico. E da ultimo bisogna tutti studiare meglio il regolamento, e questo vale anche per i club».