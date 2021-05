Gravina: «Contenimento ingaggi? Ora vi dico quello che penso»

Gabriele Gravina ha rilanciato l’appello per l’apertura di un tavolo con l’Assocalciatori affinché si studino misure efficaci per…

«Ha detto bene Dal Pino: stiamo vivendo un momento difficile, molto complesso, per questo è giusto che tutti facciano la loro parte. La Federazione si è fatta parte attiva di un processo di riforma complessivo che miri a mettere in sicurezza il sistema, incentivando da una parte una politica dei costi più virtuosa, dall’altra sensibilizzando tutti i protagonisti del calcio, in primis calciatori e allenatori, verso un’auspicabile assunzione di responsabilità che tenga conto dell’emergenza economico-finanziaria che attanaglia i club. Su questi temi, il tavolo tecnico convocato lo scorso venerdì rappresenta la base di partenza per un dialogo produttivo».