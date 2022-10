Gran Galà del Calcio, Maignan miglior portiere dell’anno

E’ in corso la serata della cerimonia del Gran Galà del Calcio. Mike Maignan è stato premiato come miglior portiere dell’ anno

«Da quando sono arrivato ho cercato di imparare subito l’italiano per essere pronto a parlare con la squadra in campo, questo mi ha aiutato e oggi riesco a parlare meglio, a essere il leader che sono. Se mi sento un vero milanista? Sì, dal primo giorno tutti mi hanno fatto sentire come a casa mia, dalla società ai tifosi. Tutti mi hanno fatto sentire bene a Milano, sono milanista davvero. L’assist di Alisson e il mio a Leao? Questa caratteristica mi piace tanto, quella di giocare con i piedi. Qui a Milano con l’allenamento che ho fatto e con le richieste del mister posso migliorare ancora, se potrò farò volentieri altri assist»