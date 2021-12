Gomez: «Scudetto Atalanta? Sarebbe un sogno, ma vi dico chi lo vincerà»

Il fantasista del Siviglia Gomez si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport

SCUDETTO – «Inter o Milan».

SCUDETTO ATALANTA – «Sarebbe straordinario per la città e la società: una cosa unica per Percassi, Gasperini, tutti. Sarebbe anche meglio del Leicester. Se può vincere davvero? Senza dubbio. L’Atalanta fa sempre meglio al ritorno che all’andata… e guardate dov’è ora. Se succede e trovo un po’ di spazio nel calendario del Siviglia, vengo in Italia a festeggiare».