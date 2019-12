Gol subiti nel 2019: il Milan è sul podio (grazie a Gattuso)

La classifica dei gol subiti in Serie A nel 2019 vede il Milan sul podio, al terzo posto, grazie soprattutto all’operato di Gattuso

Si chiude l’anno e si chiudono anche i bilanci. Tra le varie statistiche a disposizione cattura l’occhio la classifica dei gol subiti in Serie A dalle varie squadre nel 2019. Al primo posto troviamo l’Inter, che in 36 partite ha preso solamente 33 gol. Subito dopo la Juventus, con 33 gol subiti in 36 partite. Nulla di strano fino a qui, se non fosse che al terzo posto troviamo il Milan.

Ma come, i rossoneri che sono ora undicesimi a 21 punti? La stessa squadra che ha preso 5 gol domenica dall’Atalanta? Sì. In 36 partite il Diavolo infatti ha subito solo 40 gol. Un grande dato. Il merito però va dato quasi esclusivamente al miracolo sportivo attuato da Gattuso durante la passata stagione. Di 40 gol subiti infatti, ben 24 sono arrivati durante questa stagione (sotto Giampaolo e Pioli), con meno partite disputate rispetto alla gestione del tecnico calabrese.