Gol Rebic: l’ex Milan non lascia scampo alla Juve, il Lecce trova l’1-1 al 93′ – VIDEO

Gol Rebic: l’ex Milan non lascia scampo alla Juve, il Lecce trova l’1-1 al 93′. L’azione è partita da una palla persa da Cambiaso – VIDEO

Il gol di Rebic al 93′ ha permesso al Lecce di pareggiare con la Juve per 1-1.

⚽️GOAL🇮🇹 | Lecce 1-1 Juventus | Rebic pic.twitter.com/Og0MHfjwOW — Goals Xtra (@GoalsXtra) December 1, 2024

L’azione è partita da una palla persa malamente da Cambiaso. Krstovic ha ricevuto palla sulla sinistra da Dorgu e ha servito un assist al bacio per l’ex Milan che con un facile tap in ha beffato Perin facendo un favore anche ai rossoneri che accorciano in classifica (-4 punti con una partita da recuperare).