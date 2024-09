Gol Pulisic: SERPENTINA devastante, Sommer non ha SCAMPO, il VAR conferma il vantaggio del Milan sull’Inter – VIDEO

Gol Pulisic: SERPENTINA devastante, Sommer non ha SCAMPO, il VAR conferma il vantaggio del Milan sull’Inter al 10′ – VIDEO

Sono bastati 10 minuti a Pulisic per segnare il gol del vantaggio del Milan contro l’Inter. L’esterno americano se n’è andato via in mezzo a tre avversari con una serpentina devastante e a tu per tu con Sommer non ha lasciato scampo al portiere svizzero.

Che giocatore Pulisic



Che gol… 😳 pic.twitter.com/vgz940QgWa — VIA GLI AMERICANI DAL CALCIO (@PaASRfan) September 22, 2024

La rete è stata convalidata dopo la conferma del VAR che ha valutato un precedente contatto tra Pulisic e Mkhitaryan.

