Gol Pulisic, l’americano PORTA IL MILAN sul 3-0 – VIDEO. Le ultimissime notizie sulla partita contro il Lecce

Il Milan ha letteralmente vissuto cinque minuti di fuoco contro il Lecce. Pulisic, infatti, ha trovato anch’esso la rete dopo Morata e Theo Hernandez. I rossoneri, dunque, hanno portato il risultato sul 3-0.

🚨🇮🇹 GOAL | AC Milan 3-0 Lecce | Pulisic



PULISIC MAKES IT THREE !!!!!!!!!!!!!!!!!pic.twitter.com/6kTIL18tfR — Tekkers Foot (@tekkersfoot) September 27, 2024

Il calciatore americano sta vivendo un periodo d’oro. L’ex Chelsea ha trovato il quinto gol in stagione: senza alcun dubbio è il giocatore più in forma a disposizione di Paulo Fonseca. Ora non ci resta che attendere il secondo tempo.