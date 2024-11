Gol Morata: Leao inventa, lo spagnolo firma l’1-2 per il Milan contro il Real Madrid da ex – VIDEO

Gol Morata: Leao inventa, lo spagnolo firma l’1-2 per il Milan contro il Real Madrid da ex al 39′ e zittisce il Bernabeu – VIDEO

Il Milan ha trovato il gol dell’1-2 contro il Real Madrid con Morata al 39′ al termine di una grande azione partita da un recupero palla di Fofana.

Gol de Morata como siempre.



Real Madrid 1-2 Milán. pic.twitter.com/Fkigx3sWwz — MT2 (@madrid_total2) November 5, 2024

Lo spagnolo con un facile tap in ha battuto Lunin che aveva respinto un tiro potente di Leao e si è lasciato andare ad un’esultanza per zittire il Bernabeu che lo aveva fischiato al momento del suo ingresso in campo. Per Morata è il terzo gol in maglia rossonera e il settimo da ex al Real Madrid.