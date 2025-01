Gol e Highlights Milan Parma: le immagini del match di San Siro – VIDEO

Condividi via email

Gol e Highlights Milan Parma: i rossoneri rimontano i ducali con due reti nel recupero del secondo tempo e portano a casa tre punti pesanti

Il Milan ha vinto una partita importantissima oggi contro il Parma a San Siro in una gara valida per 22esima giornata di Serie A e disputata alle 12:30: 3-2 per i rossoneri il risultato finale.

Per la squadra di Conceicao in gol Pulisic su rigore nel primo tempo e i sigilli nel recupero di Reijnders e Chukwueze. Per gli ospiti gol di Cancellieri e Del Prato.