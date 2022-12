Gol dell’anno Milan: il club rossonero lancia il sondaggio

Il Milan ha lanciato sul proprio sito ufficiale un sondaggio per votare il miglior gol dell’anno rossonero

Dal 28 dicembre al 3 gennaio va in scena il Goal of the Year 2022: in lizza per il premio ci sono i 9 vincitori del premio “Goal of the Month“. Partecipare è molto semplice: sarà sufficiente accedere con le proprie credenziali a MyMilan o registrarsi su together.acmilan.com. E in palio c’è la maglia autografata del campione rossonero autore del goal dell’anno!

Se il tuo voto sarà a favore della rete che – alla fine – vincerà il concorso, potrai partecipare all’estrazione del super premio in palio: la maglia autografata dell’autore del gol dell’anno!

Ma quali sono i gol in concorso? Il pallonetto di Leão contro lo Spezia del 17 gennaio, Giroud che si gira e segna l’1-2 nel Derby del 5 febbraio, la prodezza da tre-punti di Bennacer contro il Cagliari del 19 marzo e la rete all’ultimo respiro di Sandro Tonali contro la Lazio del 14 aprile; nel mese di maggio ecco il coast-to-coast di Theo contro l’Atalanta. Il primo gol della nuova stagione è la volée di Giroud contro il Bologna il 27 agosto, settembre ci ha invece regalato l’assolo di Rafa, che salta tutta la difesa dell’Inter e segna il 3-1 nel Derby. Da un assolo all’altro, il gol candidato di ottobre è la serpentina di Brahim che è valsa il 2-0 alla Juve. Infine, ancora Giroud, sempre al volo, stavolta contro lo Spezia il 5 novembre.