Globe Soccer Awards, tutti i candidati: presente anche Pioli

ll prossimo 19 gennaio si terranno i Dubai Globe Soccer Awards. Il calcio italiano è rappresentato da vari allenatori, c’è anche Pioli

Le candidature per i Dubai Globe Soccer Awards, premi assegnati per quanto fatto nella stagione 2022/2023. I dettagli:

Tra i 30 candidati, dieci sono del Manchester City, con altri nomi di spicco come Harry Kane, Jude Bellingham, Mohamed Salah, Leo Messi e Cristiano Ronaldo.

Il Best Men’s Club vede il City competere con Napoli, Al Ahly, Al Ittihad e Fluminense. Il calcio italiano è rappresentato da allenatori come Spalletti, De Zerbi, Ancelotti, Inzaghi e Pioli (Milan), da giocatori come Osimhen e Barella e da Giuntoli come dirigente.