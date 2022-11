Globe Soccer Awards: premio alla carriera a Galliani

In occasione del Globe Soccer Awards, tra i tanti vincitori anche Adriano Galliani. L’ex Milan, ora al Monza è stato premiato alla carriera come miglior dirigente.

🏆 Congratulations to Adriano Galliani on being honoured with the 2022 #GlobeSoccer EXECUTIVE CAREER AWARD 👏 pic.twitter.com/WZPbh3hnO3

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 17, 2022