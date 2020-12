Giusto per sognare: i tre colpi (non impossibili) per far volare il Milan

In questi giorni di festa proviamo a dimenticare il 2020 e lanciamoci nei sogni rossoneri di mercato. Tre colpi non impossibili per il Milan

In questi giorni di festa proviamo a dimenticare il 2020 e lanciamoci nei sogni rossoneri di mercato. È chiaro che la squadra ha bisogno di un colpo per reparto, Maldini sta già lavorando per accontentare Pioli. La società punta su profili giovani dal grande potenziale, tuttavia sul mercato ci sono anche giocatori più affermati che possono fare al caso del Milan.

Partiamo da Antonio Rudiger, in uscita dal Chelsea. Il difensore ha alle spalle una vittoria in Europa League da protagonista, un trionfo in Confederations Cup con la Nazionale tedesca. Ha esperienza internazionale, qualità e fisico, il profilo adatto per alternarsi con Kjaer e Romagnoli in una difesa da sogno che può contare anche su Theo Hernandez.

Per il centrocampo un vecchio pallino dei rossoneri è Luka Modric. Il suo ciclo al Real Madrid, al di là delle smentite di circostanza, dovrebbe essere giunto al termine. Un giocatore della sua età non è proprio il profilo che piace a Gazidis. Ma se Maldini facesse uno strappo alla regola? Il croato farebbe da chioccia a Tonali e Bennacer.

I due giocatori di cui abbiamo parlato richiederebbero un esborso minimo. Rudiger si libererebbe anche per meno di 15 milioni, Modric per una cifra simbolica prossima allo svincolo. A Thauvin, anch’esso svincolato e verso il Milan a gennaio, potrebbe affiancarsi un altro acquisto per il reparto avanzato.

Haaland è un assistito di Mino Raiola e ha già espresso il proprio parere favorevole ad un eventuale trasferimento in Italia. I rossoneri, che negli ultimi tempi hanno riallacciato i rapporti con l’agente, potrebbe tentare nuovamente l’assalto (provato già un anno fa) al bomber. Raiola potrebbe legare la trattativa ai rinnovi di Ibra e Donnarumma, garantendo una via preferenziale per i rossoneri.

Inoltre, il giocatore in rossonero ritroverebbe il compagno di Nazionale Hauge. La cifra richiesta dal Borussia Dortmund è di 70 milioni di euro, ma i rossoneri potrebbero provare ad abbassare la cifra e andare all in per l’attaccante dei prossimi dieci anni. Sognare non costa nulla.