Galli: «Apprezzo la coerenza del Milan sul mercato, anche se...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giuseppe Galli, presidente dell”Assoagenti, ha commentato le scelte del Milan sul mercato di gennaio: le sue parole

Intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, Giuseppe Galli ha analizzato l’andamento del mercato del Milan a gennaio:

«Mi aspettavo di più dal Milan che però porta avanti la sua linea, quindi applaudo i dirigenti. Kessie come Donnarumma? Chi decide sono le società, non i calciatori. Il chiasso sulle scadenze invece è solamente in Italia, dove però si prendono tanti stranieri a zero».