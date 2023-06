Giuntoli-Juve, De Laurentiis prepara lo sgarbo! Cosa succede

Giuntoli Juve, con De Laurentiis è gelo: il patron prepara lo sgarbo al club bianconero. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti

Giuntoli e la Juve hanno trovato un accordo, ma il direttore sportivo non riesce a liberarsi dal Napoli. Come spiegato dal Corriere dello Sport, tra il dirigente e il presidente De Laurentiis c’è il gelo. Giuntoli aspetta da due mesi un appuntamento che non è mai avvenuto.

Giuntoli a questo punto rischia di passare un anno al Napoli da separato in casa con Micheli che si occuperà del mercato dei campioni d’Italia.