Giunti: «I ragazzi hanno tirato fuori carattere, ritmo e tecnica»

Al termine del match contro la Spal, il commento di Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera ai canali ufficiali del club

Al termine del match contro la Spal, il commento di Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera ai canali ufficiali del club:

«La nostra avversaria si giocava le ultime possibilità per rientrare in lotta per i Play-out, e soprattutto nel primo tempo ha provato a complicarci la vita con un buon piglio, costringendoci a giocare sotto una pressione costante che ci ha impedito di trovare efficacia in zona offensiva. I ragazzi hanno poi saputo portare l’equilibrio della partita dalla loro parte con i primi 20′ del secondo tempo, in cui hanno tirato fuori carattere, ritmo e tecnica, caratteristiche con le quali hanno messo in grande difficoltà l’avversario, riuscendo a segnare le reti che poi ci hanno permesso di gestire il resto del match. Sono contento soprattutto per la compattezza dimostrata, che ci ha permesso di non subire reti od occasioni pericolose, e anche per la ritrovata vena realizzativa del nostro reparto offensivo. È tempo ora di concentrarci sulla prossima sfida, che ci vedrà impegnati in casa contro una ottima squadra come la Sampdoria»