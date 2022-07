Giuliani: «Il calcio femminile è cambiato in maniera esponenziale»

Laura Giuliani, portiere del Milan e Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Uefa Tv in vista dell’inizio dell’Europeo

Laura Giuliani, portiere del Milan e Italia Femminile, ha parlato ai microfoni di Uefa Tv in vista dell’inizio dell’Europeo:

«Il calcio femminile è cambiato in modo esponenziale. Ho lasciato l’Italia nel 2012 e, all’epoca, il calcio femminile era a livello molto basso: era prettamente amatoriale, campi brutti, club fantasmi. Si andava avanti solo grazie all’entusiasmo e alla passione dei pochi che lo seguivano e dei presidenti che hanno investito per passione. Ora, il calcio femminile si è sviluppato a un ritmo incredibile. Penso che sia stato fatto più di un semplice passo, è stato un po’ come scalare una montagna. Il calcio femminile si è sviluppato molto in poco tempo, grazie all’arrivo [e all’investimento] dei club maschili. Deve continuare lungo il percorso che ha intrapreso finora, perché abbiamo ottenuto molto, ma abbiamo ancora molti obiettivi da raggiungere».