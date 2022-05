Giroud sulla Serie A: «Mi ha sorpreso, sta tornando ad essere competitiva». Le dichiarazioni dell’attaccante

Olivier Giroud ha parlato del livello del campionato italiano in una lunga intervista a L’Equipe. Le sue dichiarazioni.

« Sono stato piacevolmente sorpreso dall’intensità delle sessioni di allenamento. Mi piace correre, ma a volte finisco per esaurirmi. La Serie A sta tornando ad essere competitiva, non c’è più una sola squadra come quando vinceva la Juve.»