Giroud, subito le cose in chiaro: entra e fa la cosa che gli riesce meglio per la felicità di Pioli ma soprattutto di Maldini. Gazzetta dello sport di questa mattina celebra il campione francese, in gruppo da una settimana: “Bastano 5 minuti, entra segna e si prende il Milan: Pioli ha un vero 9”.

ED ORA IBRA- “Esordio perfetto per il francese- scrive la rosea a pag. 24- che firma l’1-1 dei rossoneri in casa del Nizza. Ora il tecnico dovrà studiare la formula per farlo coesistere con Ibrahimovic”.