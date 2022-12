Giroud su Kane: «Può avere un profilo paragonabile al mio». Le parole dell’attaccante francese del Milan

Olivier Giroud ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Francia di Harry Kane. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Di lui abbiamo già parlato con Hugo Lloris. È un giocatore che può avere un profilo paragonabile al mio: molto potente, gioco di testa, gioca bene spalle alla porta. Negli ultimi mesi, anni, gli piace scendere molto più in basso per partecipare al gioco, non so se è il suo allenatore o la sua volontà, fa tanti assist, ma è un goleador, sa mettere in evidenza i suoi compagni con passaggi che fanno male agli avversari. Devo guardarlo molto da vicino. Ci sono somiglianze, ma ci sono anche sette anni di distanza»