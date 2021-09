Giroud Rebic, chi sarà titolare contro lo Spezia? La scelta di Pioli

Olivier Giroud è tornato a disposizione. Zlatan Ibrahimovic è ancora ai box ma Ante Rebic sta giocando bene. Cosa deciderà Stefano Pioli?

Olivier Giroud è tornato a disposizione di Stefano Pioli. Il tecnico del Milan dovrà scegliere se schierare subito il francese dal primo minuto contro lo Spezia o dare fiducia ad Ante Rebic, che ben sta facendo in assenza del transalpino e di Zlatan Ibrahimovic.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è facile che nessuno dei due giochi i novanta minuti interi e che uno sostituisca l’altro a gara in corso. Per la maglia da titolare, però, il favorito è Giroud, che è più bomber d’area rispetto al croato.