Giroud: «La resilienza e la pazienza sono fondamentali…». Le parole dell’attaccate francese del Milan

Giroud ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del quarto di finale tra Francia ed Inghilterra. Ecco le parole dell’attaccante del Milan:

«Tutto questo mi ricorda che sono passati già 11 anni dal mio esordio con la Francia, ricchi di ricordi belli ma anche di meno belli. Penso che la cosa più importante per calciatori come me sia dare il buon esempio a chi è più giovane, mostrando loro che anche se il percorso che stanno affrontando non è semplice possono farcela. Non giocavo ai massimi livelli quando avevo 20 anni e questo può essere un esempio: tutto è possibile. Dimostra anche che non puoi avere tutto e subito, come vogliono i ragazzi di oggi, ma che la resilienza e la pazienza sono fondamentali»