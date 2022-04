Giroud: «In un momento difficile puoi dispiacerti o avere una reazione». Le parole dell’attaccante francese

Olivier Giroud è stato intervistato da ElevenSports.de insieme ad Alexis Saelemaekers. Un estratto delle sue dichiarazioni.

MOMENTI DIFFICILI – «Le reazioni a questi momento possono essere due: dispiacersi per se stessi o avere una reazione da vincente e superare le difficoltà. Questo è un po’ il mio marchio di fabbrica, queste cose rafforzano il carattere. Cerco di trasmettere questo anche agli altri per fargli capire che è importante avere le qualità tecniche, ma anche la mente d’acciaio per affrontare i momenti difficili».

L’INTERVISTA INTEGRALE