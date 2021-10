Giroud Ibrahimovic: ecco come si alterneranno i due bomber di Pioli

Giroud Ibrahimovic è la coppia di bomber del Milan. I due, per ragioni anagrafiche e fisiche, si alterneranno. Ecco le possibili rotazioni

Giroud Ibrahimovic, la coppia del gol che non può giocare insieme, ma deve regalare emozioni a questo Milan. I due bomber sono come il sole e la luna, difficilmente si vedranno entrambi in campo, se non a partita in corso. I due, per ragioni di età e quindi anche fisiche, devono essere dosati e gestiti a dovere.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Pioli starebbe pensando di schierare Ibrahimovic titolare nelle due sfide di campionato contro Roma e Inter. Giroud, invece, partirebbe dall’inizio in Champions League contro il Porto. Ovviamente, a gara in corso, in tutte e tre le gare ci sarà la staffetta. Vedremo se la possibile mossa del tecnico emiliano si rivelerà una strategia vincente.