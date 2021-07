Giroud ha lasciato Milano: ecco quando si allenerà con la squadra

Giroud ha lasciato Milano per finire le vacanze: ecco quando si allenerà con il resto del gruppo a Milanello

Nella giornata di ieri, una volta posta la firma sul contratto che lo legherà al Milan fino al 2023, Olivier Giroud si è diretto in aeroporto per continuare le proprie vacanze.

Il centravanti francese farà ritorno a Milano, insieme ai giocatori impegnati ad Euro 2020, il prossimo 26 luglio. Nella serata di ieri Giroud ha voluto salutare i propri ex compagni al Chelse: «A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, a tutti i miei allenatori, a tutto il club, un enorme grazie per questi momenti speciali. Sto iniziando un nuovo viaggio con il cuore leggero e felice. Le nostre vittorie in Fa Cup, Europa League e Champions League sono state magnifiche. Con Amore, Oli G».