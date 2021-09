Giroud insidiato da Griezmann: ora è solo a -5 dal rossonero. Il dato

Olivier Giroud è il secondo di sempre per reti segnate con la maglia della Nazionale francese. Griezmann, però, si avvicina velocemente

Antoine Griezmann ha raggiunto Michel Platini nella classifica all-time della Francia. Decisiva la doppietta realizzata contro la Finlandia in occasione delle qualificazioni al Mondiale del 2022 in Qatar.

L’attaccante è salito così al terzo posto (41 gol in 98 presenze) e punta ora Olivier Giroud (46 gol) e Thierry Henry (51 gol). L’attaccante del Milan vede così insidiato il suo score in Nazionale, anche per questo vuole ritrovare la maglia della Francia giocando con in rossonero.