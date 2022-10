Giroud: «Gara col Chelsea? Troppi assenti e l’espulsione non c’era»

Olivier Giroud è tornato a parlare anche della sconfitta contro il Chelsea in Champions League: la sconfitta è immeritata

Olivier Giroud è tornato a parlare della gara persa dal Milan contro il Chelsea in Champions League:

«Eravamo desiderosi, in particolare Tim (Bakayoko), Tomori ed io, che giocavamo al Chelsea, di fare una grande impressione in questo doppio confronto. Il fatto è che, anche se non ho intenzione di creare alibi, avevamo quattro o cinque titolari assenti. A questo livello bisogna tenerne conto, ma avevamo la forza per competere con il Chelsea. Abbiamo avuto un po’ qualche manzanza nella partita lì, volevamo rimediare nella partita di ritorno. Abbiamo iniziato molto bene la partita. Peccato per il rosso che per me è molto difficile da dare. È difficile sistemare il punteggio con una squadra che ha esperienza e poi fa girare bene la palla. Siamo rimasti molto delusi, ed è per questo che siamo molto motivati ​​a finire bene le ultime due partite».

