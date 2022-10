Giroud: «Dopo il titolo, questa stagione sarà difficile perché dovremo confermarci». Le parole dell’attaccante rossonero

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni del L’Equipe dell’inizio di stagione con il Milan. Ecco le parole dell’attaccante rossonero:

«Sono tornato dalle vacanze in ottima forma dopo aver ricaricato le batterie. Il nostro finale di stagione è stato difficile nella lotta con l’Inter per lo scudetto. L’abbiamo cercato e l’abbiamo raggiunto. Dopo il titolo, questa stagione sarà difficile perché dovremo confermarci. Abbiamo iniziato bene in campionato. Ho anche iniziato bene con quattro gol (più un assist) in otto partite di Serie A e un altro in Champions»