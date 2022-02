ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Giroud a Dazn: «Siamo fiduciosi, abbiamo le giuste motivazioni». Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Olivier Giroud a DAZN prima di Inter-Milan.

Le sue parole: «Sappiamo che dopo la partita possiamo ancora essere in corsa. Ma non dobbiamo pensare al risultato finale ma alle cose che dobbiamo fare in campo. Ci siamo preparati bene e abbiamoo fiducia, abbiamo le qualità e le giuste motivazioni».