Giroud e il suo addio a San Siro: Pioli lo lancia dal 1′! La scelta per Milan Salernitana

Giroud e il suo addio a San Siro: Pioli lo lancia dal 1′! La scelta di formazione per Milan Salernitana, il match di stasera

In Milan Salernitana, il match che andrà in scena stasera alle 20:45, tutti i riflettori di San Siro saranno su Olivier Giroud. L’attaccante francese ha annunciato nelle scorso settimane che a fine stagione saluterà il club, intraprendendo una nuova avventura in MLS con i Los Angeles FC. Questa sarà dunque la sua ultima partita in rossonero, ed anche la sua ultima a San Siro.

Per questo motivo Stefano Pioli non lo lascerà fuori (come fatto nello scorso match contro il Torino), ma lo lancerà tra i titolari, concedendogli così il meritato abbraccio dei propri tifosi.