Girone Champions Milan: tegola Psg, perde per infortunio il suo giocatore! I dettagli sulle condizioni del calciatore

Tegola in casa Psg in vista del girone di Champions League che include anche il Milan. Nella partita della notte tra Brasile e Argentina, il difensore Marquinhos è uscito all’intervallo per un problema al tendine del ginocchio sinistro.

Queste le sue parole: «Ho sentito una fitta, mi faceva male e per questo sono uscito. Vedremo, ho fatto i primi esami e quando arriverò a Parigi ne sosterrò altri. Monaco? Non lo so. arriverò giovedì e la partita sarà vicina. Spero che non ci sia niente di grave e di poter giocare il prima possibile». Il brasiliano è a rischio anche per il match europeo col Newcastle.