Giordano: «Napoli favorito per lo scudetto, sul Milan vi dico»

Bruno Giordano ex attaccante del Napoli ha detto la sua sulla corsa scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole

Bruno Giordano ex attaccante del Napoli ha detto la sua sulla corsa scudetto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, le sue parole:

«Scudetto al Napoli? Quest’anno tutte le componenti sono al proprio posto, difficile trovare buchi in questa squadra. Ma il Napoli ha la possibilità di poter allungare in classifica. Bisogna tenere conto, però, di Milan e Inter, che non molleranno facilmente, tanto più che gli scontri diretti si giocheranno entrambi a San Siro».