Gimenez, cosa succede con Tare come DS del Milan: spunta l’indiscrezione

Gimenez e il suo futuro con il Milan potrebbe cambiare. Ecco cosa potrebbe succedere con l’arrivo di Tare come direttore sportivo

Uno dei nomi in lizza per diventare il nuovo direttore sportivo del Milan è Igli Tare. Stando a quanto riportato da Repubblica, l’ex dirigente della Lazio, non avrebbe grande stima nei confronti di Santiago Gimenez, attaccante acquistato dai rossoneri lo scorso gennaio per oltre 30 milioni.

O comunque non riterrebbe il Bebote come l’attaccante ideale per questa formazione. Quindi il suo futuro a quel punto sarebbe in dubbio.