Gimenez Milan, sentite il dg del Feyenoord: «Un aspetto ha fatto la differenza»

Gimenez Milan, il direttore generale del Feyenoord ha spiegato cosa ha fatto la differenza nell’affare con i rossoneri

Il direttore generale del Feyenoord, a TUDN USA, ha parlato della trattativa Santiago Gimenez. In fase di calciomercato, il Milan è l’unica ad essersi mossa in maniera concreta per l’attaccante messicano classe 2001.

LE PAROLE – «Altre offerte per Gimenez? Per iscritto no. C’erano molte squadre che lo seguivano. Molte squadre provenienti da campionati come Francia, Italia e anche Inghilterra. L’offerta più concreta e formale è stata quella del Milan».